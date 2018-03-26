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Curiosity Mars’taki 2 bininci gününü tamamladı

NASA’nın 2011 yılında Dünya’dan yollayarak 6 Ağustos 2012 yılında Mars’ın Gate kraterinde inceleme yapmak üzere Mars’a indirdiği aracı Curiosity, 2 bininci Mars gününü tamamladı ve toplamda 154 km yol almayı başardı.

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NASA’nın bu aracının yalnızca 700 dünya günü kadar sağlam çalışacağı tahmin ediyordu fakat bu araç bu değeri 3’e katlamak üzereyken Mars’taki araştırmalarına sağlam bir şekilde halen daha devam ediyor.
 
 
Mars’ta 154 km yol almayı başaran bu aracın neredeyse 6 yıldır bu kadar yol alması ufak gibi gözükebilir. Ancak araç çok fazla yavaş hareket ediyor ve bazı yerlerde araştırma yapmak üzere uzun sürelerce bekliyor. Aracın yaptığı bu araştırmaların ise genelde Mars’ın iklimi ve orada yaşam olup olmadığı üzerine olduğu söyleniyor.
 
2.9 X 2.2 X 2.2 metrelik boyutlara ve 889 kg‘lık ağırlığa sahip olan Curiosity, çektiği fotoğraflarla insanlar tarafından oldukça ilgi görüyor ve beğeniliyor. Ayrıca bu araç, araştırmalarına da bozulup çalışmayana kadar devam edecek.
 
(ShiftdeIete)

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