D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Kastamonu'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu kent merkezi, Beşdeğirmenler ve Ilgaz Dağı mevkisinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, araç sürücülerini aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin etkisini bir süre daha devam ettireceğini bildirdi.