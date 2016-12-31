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Dağ komandolarından anlamlı mesaj

Türkiye 2016'nın son gününü yaşarken, ülkemize göz dikmiş terör örgütleriyle mücadelesini de tüm gücüyle ve tüm cephelerde sürdürmekte, vatanın bölünmez bütünlüğüne göz dikenlere cepheleri dar ediyor.

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Çukurca'da bulunan ve 2.450 rakımlı Hisar Dağı'nda bulunan mehmetçiklerimizin, bugün çektiği bu video sosyal medyada da paylaşım rekoru kırıyor.

Videoda konuşan kahraman askerimiz bulunduğu konumu ve içinde bulunulan zor şartlara rağmen ülkenin bölünmez bütünlüğüne gelecek her türlü saldırıya nasıl cevap vereceklerini şu sözlerle anlatıyor;

Şu an Türkiye Irak sınır hattındayız, karşı topraklar Irak topraklarıdır. Taburumuz rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan,, şanlı albayrağımızı dalgalandırmak ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü devam ettirmek maksadıyla 2450 metrede 3 metreye varan kar kalınlığında -22'yi bulan soğuklarda 7/24 esasına göre milletinin emrinde görev yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da kanının son damlasına kadar görev yapmaya devam edecektir

 

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