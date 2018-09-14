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‘Daha barışçıl bir dünya için çalışmaya devam’ 

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Donörler Forumu kapsamında tevdi edilen “İnsani Hizmet Takdir Ödülü” için kendisini tebrik eden Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail’e teşekkür etti.

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İsmail, Emine Erdoğan’ı ödül için sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı mesajla tebrik etti. Erdoğan da “İnsani Hizmet Takdir Ödülü’nü alan Türkiye’nin ‘First Lady’si Emine Erdoğan’a tebrikler” mesajını paylaşan Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail’e teşekkürlerini iletti. 

BU ÖDÜLÜ HAK EDİYORSUNUZ

Mesajını Twitter hesabında paylaşan Erdoğan, “Sevgili kız kardeşim, nazik dileklerin için çok teşekkür ederim. Dilerim daha barışçıl ve müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya devam ederiz” ifadesini kullandı.  Erdoğan’ı ayrıca, ERC Başkanı Dr. Hla Kyaw da ERC adına yaptığı yazılı açıklama ile tebrik etti. Açıklamada, “Bu ödülü hak ediyorsunuz. Halkımız, dünyanın en mazlum toplumu olan Arakanlılara verdiğiniz samimi, her şeyden öte olağanüstü dayanışmayı asla unutamaz” ifadeleri yer aldı.             

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