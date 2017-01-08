Daha beteri yolda

Balkanlar üzerinden gelen ve geçtiğimiz cuma akşamı Marmara’ya ulaşan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatalca’da 110, Arnavutköy’de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi’de 55-60, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de 25 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı dün kısa bir mola verse de Meteorolojiye göre perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe’den itibaren bir süre yağışlı havanın etkisi altında kalacak olan Marmara, Balkanlar üzerinden gelecek olan ikinci bir soğuk hava dalgasıyla adeta donacak. Uzmanlar önümüzdeki hafta sonundan itibaren beklenen havanın bundan daha sert olacağı uyarısında bulundu.

ARAÇLARINIZI ÇEKİN ÇAĞRISI

Cuma günü başlayan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, otoyol kenarını otoparka çevirmişti. Dün bazı sürücüler araçlarını alırken bazılarının ise hala yol kenarlarında kaldığı gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücülerden yol kenarında bıraktıkları araçlarını çekmesini istedi. İtfaiye ekipleri de TEM ve Kuzey Çevre Yolunda, makaslayan, kayan ve yolu kapatan 128 TIR ve kamyonu çekerek yolların açılmasını sağladı. Öte yandan zabıta ekipleri ise dün gün boyu yol kenarına bırakılmış tehlike arzeden otomobilleri çekerek güvenli bölgelere götürdü.

OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Çanakkale, Düzce ve Zonguldak’da da eğitime ara verildi. Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş yaptığı açıklamada, kent merkezi ile 8 ilçedeki tüm okulların bir gün, Gelibolu’da ise iki gün tatil edildiğini duyurdu. Zonguldak’ta il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçeleri ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılamayacak.