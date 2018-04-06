Daha mavi bir dünya, daha yeşil bir gelecek Her zaman daha iyi bir dünya için çalışan çocuklar ülkesi KidZania, Nisan ayında ayrıca minik misafirlerini daha mavi bir dünya ve yeşil bir gelecek için düzenleyeceği Greener World etkinlikleriyle de buluşturacak. 7 Nisan – 5 Haziran tarihleri arasında, çocuklar iki ay boyunca birbirinden farklı atölye ve aktivitelerle çevre bilincine dair birçok şeyi öğrenebilecek.