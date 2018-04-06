Daha mavi bir dünya, daha yeşil bir gelecek
Her zaman daha iyi bir dünya için çalışan çocuklar ülkesi KidZania, Nisan ayında ayrıca minik misafirlerini daha mavi bir dünya ve yeşil bir gelecek için düzenleyeceği Greener World etkinlikleriyle de buluşturacak. 7 Nisan – 5 Haziran tarihleri arasında, çocuklar iki ay boyunca birbirinden farklı atölye ve aktivitelerle çevre bilincine dair birçok şeyi öğrenebilecek.
Gerçek hayatın yansımasını sunan KidZania’nın, Greener World etkinliği ile çocuklara yenilenebilir enerji türlerini öğretmek, geri dönüşümün önemi vurgulamak, sürdürülebilir enerjiyi anlatmak ve farkındalık yaramak amacıyla düzenlediği etkinliklerde, küçük çevreciler merak ettikleri sorulara cevap bulabilecek.
Greener World etkinliği boyunca yeşillere bürünecek park içinde birbirinden farklı atölye ve aktivite alanları da kurulacak. Çocuklar, KidZania’nın çevreci karakterlerinden Vita öncülüğünde daha yeşil bir dünya için neler yapılabileceğini öğrenecek.
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