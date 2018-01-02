DAKA, bölgeye 156 milyon liralık yatırım sağladı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde 9 yılda yatırım bedeli 156 milyon 973 bin lira olan 251 projeyi desteklediklerini söyledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen, DAKA'nın 2018 yılı mali destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Güray, 2009'dan bu yana bölgeye hizmet verdiklerini ifade etti.

Bölgeyi yakından ilgilendiren 13 teklif çağrısına çıkarak önemli yatırımların gelmesini sağladıklarını belirten Güray, "2009'dan bu yana bölge genelinde 251 projeye 85 milyon 766 bin liralık destek sağladık. Eş finansman dahil bölgeye yapılan toplam yatırım tutarı 156 milyon 973 bin 910 liradır. Van ilinde 100 proje desteklenerek 32 milyon 985 bin 337 lira destek sağlanmıştır. Van ilinde eş finansman dahil yapılan yatırım tutarı 62 milyon 329 bin 824 liraya denk gelmektedir." dedi.

Güray, Türkiye'de sadece 12 ilde uygulanan Cazibe Merkezleri Destekleme Programına Van'ın da dahil olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu program kapsamında Van'da 5 projeyi hayata geçirdik. Abalı Kayak Merkezi, Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı, Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi, Van Urartu Müzesi, Van Tekstil Kent projelerine 103 milyon 500 bin lira destek verdik. Tekstil Kentte iş yerlerinin tamamı faaliyete geçti. İstihdam bin 500'ü geçti, istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Tekstil Kent'teki hedefimiz tek vardiyada 2 bin 500 kişinin istihdam edilmesidir. Ajansımıza '2017 Güdümlü Proje Desteği' kapsamında 4 proje sunulmuş ve bu projelerin tamamı Kalkınma Bakanlığınca kabul edilmiştir. Projelerin toplam destek tutarı 20 milyon lira, toplam yatırım tutarı da 25 milyon 900 bin liradır."

DAKA'nın 2018'de "Çocukların ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek" ile "Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek" programlarını uygulamaya koyacağını aktaran Güray, her iki programın da Van'ın ve bölgenin ekonomik ve beşeri sermayesinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.