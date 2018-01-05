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Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Konya merkezli 27 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında, Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A, Dalaman'da gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturma merkezi olan Konya'ya gönderildiği belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha önce ihraç edilen 70 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

 

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