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Dalaman'da ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Dalaman ilçesine bağlı Kargınkürü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçilerince karadan müdahale edildi.

Hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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