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Damat, annesi ve amcası kazada öldü

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan düğün  konvoyundaki Cesim Çarboğa idaresindeki 16 LVB 36 plakalı otomobil ile Hüseyin  Çarboğa yönetimindeki 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur  ilçesi çıkışında karayolu kenarında dinlenmek için durdu.
 
Bu sırada karşı şeritten gelen Kadir Yücegöğ idaresindeki 06 GE 4060  plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı.
 
Kazada sürücülerin yanı sıra damat Ferhat, annesi Medine ve amcası  Eşref ile Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa ağır yaralandı.
 
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ahi Evran  Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa, müdahalelere  rağmen kurtarılamadı.
 
Durumu ağır olan sürücüler Cesim ve Hüseyin Çarboğa ile diğer  yaralıların tedavisi devam ediyor.

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