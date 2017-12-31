Damlası 7, kilosu 7 bin lira

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı arı sütünün gramla satıldığını belirten Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, genellikle 5-10 gramlık tüpler halinde satış yaptıklarını kaydetti. Marketlerde satılanların gerçek arı sütü olmadığına dikkat çeken Çiftçi “İlkbahar aylarında elde edilen arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip. Vücut dayanıklılığı arttıyor, yaşlanmayı geciktiriyor” dedi.