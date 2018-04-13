Rize'de kamyon sürücüsü damperi açık unutunca havada asılı kaldı
Rize'de kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper, üstünde güvenlik kameraların bulunduğu düzeneğe çarptı.
- AA
Rize'de kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper, üzerinde araç plaka tanıma sisteminin bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğe çarptı.
Alınan bilgiye göre, 61 K 13521 plakalı kamyon sürücüsü A.T, malzemeyi boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unuttu. Damperi açık halde hareket eden kamyon İkizdere-Kalkandere yolunda, yol üzerine üst geçit şeklinde kurulan, araç plakası tanıma için kullanılan kameraların monte edildiği düzeneğe çarptı.
Damperin düzeneğe takılmasıyla kamyonun ön kısmı havaya kalktı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada araç plaka tanıma sistemi ve kamyonda hasar oluştu.
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