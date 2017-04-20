Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dana sahibini öldürdü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde besihanede dananın saldırısına uğrayan 55 yaşındaki Süleyman Sönmez hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Acısu Mahallesi'nde yaşayan Sönmez, hayvanlarına yem vermek üzere besihaneye gitti. Yemleme sırasında 1.5 yaşındaki dana Sönmez'e saldırdı. Saldırıyı gören inşaat işçileri, yardıma koştu.

Kendilerine de saldıran danayı iş makinesi yardımıyla uzaklaştıran işçiler, 112 Acil'e haber verdi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sönmez'in cesedi yapılan otopsinin ardından Acısu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak’ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 26 terörist etkisiz hale getirildi

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

Aslanın başına gelmeyen kalmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA