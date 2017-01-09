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Danimarka'da bir evde, 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi ölü bulundu

Danimarka'nın Jutlan yarımadasında Randers kentine bağlı Ulstrup kasabasındaki bir evde, 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi ölü bulundu.

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Danimarka'da, yerel saatle 12.03'te Ulstrup kasabasında bir evde şüpheli bir durum ihbarı alınmasına üzerine, evin bulunduğu adrese polis ve ambulans gönderildi.

Açıklamada, eve giden polislerin 4'ü çocuk 2'si yetişkin olmak üzere 6 kişinin cesediyle karşılaştıkları belirtilirken, söz konusu kişilerin ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Bu arada, olay yeri incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan yerel basın, cesetlerin bulunduğu eve çıkan yolların trafiğe kapatıldığını ve bölgede polis köpekleriyle aramaların devam ettiğini bildirdi.

Ulstrup kasabası merkezinde bulunan başka bir evde de polisin inceleme yaptığı kaydedilirken, söz konusu evdekilerin, ölü bulunan 6 kişinin yakınları olabileceği iddia edildi.

Doğu Jutlan Emniyeti, ölü bulunan kişilerin kimlik bilgilerine dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

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