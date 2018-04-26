Dap Holding, Nişantaşı’nda İlk Adımı Attı

Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilen ihale ile İstanbul’un incisi olarak nitelendirilen Nişantaşı’ndaki Marmara Üniversitesi kampüsü arazisinin yeni sahibi Eltes İnş. Tesisat San. ve Tic. A.Ş. & İstlife Yapı San.Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, ilk adımı atarak 70 milyon 550 bin TL’lik ödemeyi bugün gerçekleştirdi.

Ziya Yılmaz: “Attığımız Adım, Heyecanımızın Bir Göstergesi”

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Avrupa Yakası’nın en kıymetli yerlerinden biri olan Nişantaşı’nı önemsediklerini, bu doğrultuda ihaleyi kazanarak Nişantaşı’nda DAP Yapı imzası atacaklarının belirterek şunları dile getirdi:

“Ülkemize ve İstanbul’un potansiyeline güveniyoruz. Bu güven duygusu doğrultusunda Nişantaşı’nın kendine has atmosferi ve çekiciliğine kendi vizyonumuzu katarak bölgeye bir eser kazandırmak istiyoruz. Bugün attığımız adım, Nişantaşı’na duyduğumuz heyecanın bir karşılığı niteliğindedir. DAP Yapı’nın ayrıcalığını, Nişantaşı gibi İstanbul’un hatta ülkemizin en nadide semtlerinden birisinde sergileyecek olmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.”

Konut, Ticari ve Park Alanları

Toplam25 dönümlük arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlenirken emsale esas inşaat alanı da toplam 26 bin 887 metrekare olarak hesaplandı. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı bulunması dolayısıyla yeşil alan düzenlemesi de yapılacak.