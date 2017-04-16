Darbe anayasası mağduru köy sandık başında

Kayıtlı bin 50 seçmenin bulunduğu mahallede, Topağaç İmamhatip Ortaokulunda sabah saatlerinden itibaren sandık başına gelen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Mahalleyi ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Topağaç köyünün 1982'de kimsenin cesaret edemediği bir zamanda, o zamanki anayasaya topyekun, yüzde 92 "hayır" dediğini hatırlattı.

Şimdi ise köyün yüzde yüze yakınının "evet" diyeceği kanaatinde olduğunu dile getiren Akcan, şöyle devam etti: "1982 ile 2017'yi mukayese etmek kelime olarak çok kolay ama anlam olarak çok zor. Akyazı, AK Parti'nin bugüne kadar geçirdiği 11 seçimin hepsinde birinci oldu. Şimdi 'en birinci' olacak inşallah. Rekor kıracağımıza inanıyorum. Akyazı halkı o inançta, o azimde. Bunun da en büyük göstergesi Cumhurbaşkanımız 'Nöbet tutun.' dediğinde Akyazı halkı Sakarya'da 27 gece nöbet tuttu. Sayıları 25 binlere varan vatandaşımız nöbet tuttu. O azmi inşallah bugün de göstereceğine inanıyorum. İnşallah rekor kıracağız, el birliği ile destan yazacağız inşallah."

Topağaç Mahalle Muhtarı Nizamettin Kaya ise "Seçim havası çok güzel. İnsanların bakış açısı, herkesin tercihi çoğunlukla 'evet'. Bizim köy Recep Tayyip Erdoğan'ı sever." dedi.

- "Biz 'evet'i 35 sene önce 'hayır' diyerek verdik"

Mahallenin eski muhtarlarından Halit Beşir de 1982 Anayasası için "hayır" oyu kullandığını söyledi.

Beşir, 1982 referandumunda yüzde 80 "hayır" oyu çıktığını belirterek, "Şimdi de inşallah yüzde 92 'evet' çıkacak. Aslında biz 'evet'i 35 sene önce 'hayır' diyerek verdik. O zaman kullandığımız oyun mükafatını şimdi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahallede 1982'deki oylamada "hayır" oyu çıktıktan sonra zorluk yaşadıklarını, gözaltına alındıklarını dile getiren Beşir, "Biz o zaman cuntanın 'evet'ine 'hayır' dedik. Demokrasi ülkesinde yaşıyorsak anayasayı vatandaşlar yapar, askeriye yapmaz. Askeriyenin görevi hudutları korumaktır. Onun çıkarmış olduğu anayasayı kabul edecek vatandaş değiliz. Biz onun için 'hayır' söyledik." şeklinde konuştu.