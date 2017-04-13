Darbe destekçisi Rotary Kulübü üyelerine tutuklama

Karaköy Rotary Kulübü üyeleri kendi aralarında kurdukları Whatsapp grubunda 15 Temmuz gecesi darbeyi konu edinen çeşitli yazışmalar yaptı. Grupta bulunan Kerem Birant, Levent Bilek, Recep Duray ve Tamer Tellikurşun darbeyi meşru gösterici bazı mesajlar attılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, darbeci askerlere ise övgü içerikli mesajlar 16 Temmuz'un ilk saatleri olan 00.33'ten 00.53'e kadar devam etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yazışmaların ihbar edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili İsmail Uçar koordinesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'nca tutuklamaya sevk edilen şüpheliler İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguya alındı.

CHP TEŞKİLATINDA GÖREVLİ

Hakimlikteki sorgularında suçlamayı reddeden şüpheliler kendilerini aklamaya çalıştı. Sorgu sonucu 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan Levent Bilek'in babasının CHP'de etkin olduğu belirtildi. Levent Bilek'in ise CHP Sarıyer İlçe Teşkilatı'nda görev yaptığı öğrenildi. Recep Duray'ın ise bir sigorta şirketinde müdür olduğu ileri sürüldü.

YAZIŞMALARDA ÇİRKİN İFADELER

Hakim Akın Gürlek tarafından verilen tutuklama kararında şüphelilerin Rotary Kulübüne ait Whatsapp grubundan yapmış oldukları yazışmalarla darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda örgütün propagandasını yaptıkları, darbe teşebbüsü eyleminin ve hain örgütün cebir şiddet yöntemini meşru göstermeye yeltendikleri ve bu yönde algı oluşturdukları kaydedildi. Kararda ayrıca şüphelilerin darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirdikleri, yazışmalarda alaycı bir tavırla çirkin ifadelerde bulundukları belirtildi. (Sabah)