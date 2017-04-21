Darbe girişimi başarısız olunca yarı yoldan dönmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birliklerde yaşananlara ilişkin 216'sı tutuklu 268 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame tamamlanarak, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, sözde "İl Sıkıyönetim Komutanları listesi"nde adı Çankırı Sıkıyönetim Komutanı olarak gösterilen Çankırı'daki 28. Piyade Tugay Komutan Yardımcısı eski Albay Yusuf Bayazıt hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, Bayazıt'ın, 13 Temmuz 2016'da 28. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı yazısı içeriğine göre aynı gün itibarıyla komutanlıktan ilişkisini kestiği, devir teslimin yapılmasına rağmen 15 Temmuz akşamı Çankırı'ya gelerek darbe girişiminde rol aldığı kaydedildi.

İddianamede, Bayazıt'ın, iki gün önce ilişik kestiği komutanlığın emir komutasını üstlenerek, hazırlattığı 3 araçtan oluşan 10 kişilik ekiple Ankara'ya doğru yola çıktığı ve piyade taburuna da kendilerinin arkalarından gelmeleri yönünde emir verdiği belirtildi.

Bayazıt komutasındaki 3 araç ile Ankara'ya doğru darbe girişimine destek amaçlı yola çıkan şüpheliler hakkında yapılan değerlendirmede, "Kalecik yakınlarına kadar geldikleri, radyo ve sosyal medyadan darbenin başarısızlıkla sonuçlanmaya başladığını öğrenmesi üzerine yeniden Çankırı'ya döndüğünün tespit edildiği" bildirildi.

- Akıncı Üssü'ne 37 bin 484 mermi

Çankırı'daki 28. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına döndükten sonra yaşananların da anlatıldığı iddianamede, şüpheli eski Albay Bayazıt'ın Akıncı Üssü'ne helikopterle 37 bin 484 mermi gönderdiğine yer verildi. Bayazıt'ın, 16 Temmuz sabah saatlerinde darbeciler tarafından gönderilen helikoptere 32 bin adet G3 piyade tüfeği mermisi ile 5 bin 484 adet HK33 tüfek mermisi yüklenmesi emri verdiği ve mühimmatı helikoptere yükleme esnasında bizzat denetim yaptığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, kullanılan mühimmatlar neticesinde askeri birliğin 63 bin 633 lira maddi zarara uğradığı belirtildi.

- İddiaları reddetti

Eski Albay Bayazıt, iddianamede yer alan beyanlarında darbe girişiminde rol aldığı yönündeki iddiaları reddederek, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın konuşmasından haberdar olduktan sonra Ankara yolundan geri döndüklerini öne sürdü.

Bayazıt, Akıncı Üssü'ne mühimmat gönderilmesi konusunda ise helikopterin kim için ve ne için geldiğini, içinde kimlerin olduğunu bilmediğini öne sürerek, darbeye karşı olduğunu savundu.

- İstenilen cezalar

İddianamede şüpheli Yusuf Bayazıt ve beraberindeki 10 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca şüpheli Yusuf Bayazıt'ın "Askeri komutanlıkların gaspı" suçlamasıyla da cezalandırılması talep ediliyor.