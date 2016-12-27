Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a yazılı soru gönderilecek
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.
- İHA
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek. İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından Akar'a yazılı soru gönderileceği belirtildi.
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