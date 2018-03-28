Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada müşteki beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada, darbeciler tarafından derdest edilen dönemin KKK Destek Grup Komutanı Albay Tuncay Polat, yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminden saatler önce Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığına gideceğini öğrendiğini belirten Polat, ilerleyen saatlerde komutanın ne zaman geleceğini öğrenmek için makam katına çıktığını kaydetti.

Sanık eski KKK Özel Kalem Müdürü Albay Nuh Altınsoy'a gittiğini anlatan Polat, "Altınsoy, komutanın bu gidişini neden bu kadar incelediğimi, odama oturup beklememi söyledi. Ben de karşılamalara geciktiğimi ifade ettim ve karargah binasından ayrılarak odama gittim." dedi.

Uzun süre telsizden anons geçilmemesi üzerine Güvenlik Kontrol Merkezini (GKM) aradığını belirten Polat, görüştüğü kişinin tatbikat yapıldığını, Tuğgeneral Erhan Caha ve Albay Yüksel Ordu'nun karargah emir komutasını aldıklarını söylediğini aktardı.

"İhtilal yapıyoruz"

Bu gelişmenin neden kendisine bildirilmediğini sorduğunu ifade eden Polat, şöyle devam etti:

"Görüştüğüm kişi Caha'nın haber verilmesini engellediğini söyledi. Telsiz ve şapkamı alarak odamdan çıkmak üzereyken astsubaylar Mehmet Akkuş ve Levent Ceylan ile sanık üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu geldi. Çelikoğlu bana 'Sizi Genelkurmay Başkanı adına tutukluyorum' diyerek, silah doğrulttu. Dışarıda Albay Mutlu Serkan Vurdem, Yusuf Yiğit, Hamza Akkaya vardı. Vurdem'e ne yaptıklarını sordum ve 'vurun beni o zaman' dedim. Hamza Akkaya titriyordu, ne yapacağını bilmiyordu. 'Beni nereye götürüyorsunuz, ben paralelci miyim, FETÖ'cü müyüm, listede adım mı var?' diye sordum. 'FETÖ'cü müyüm' diye sorunca araçtakiler 'Estağfurullah komutanım' dediler. Akıncı Üssüne götürdüklerini anladım."

Akıncı Üssü'ne geldiklerinde araçtakilerin, nereye teslim edileceğini sorduklarında Ercan Buyur'un 141. Filoya götürüleceğini söylediğini bildiren Polat, "Bu götürülüşümün planlı bir şey olduğunu düşündüm ve 'ne yapıyorsunuz siz, darbe mi yapıyorsunuz?' dedim, araçtakiler 'İhtilal yapıyoruz' dediler." diye konuştu.

"Efkan Ala'yı almışlar" demiş

Bu sırada telefonla görüşen sanık eski astsubay Mehmet Akkuş'un "Oley, İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı almışlar" dediğini duyduğunu aktaran Polat, Akıncı'daki darbeci time teslim edildiği sırada Akkuş'un bakışlarını unutamadığını dile getirdi.

Polat, darbeci timin kendisine kelepçe takarak köhne bir odaya götürdüklerini belirtti.

Burada dönemin KKK Personel Daire Başkanı emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü gördüğünü bildiren Polat, "Başımızda bekleyenlere Gençtürk'ün kolundan ameliyat olduğunu, onu arkadan kelepçelememelerini söyledim ancak dinlemediler. Akıncı'da sabaha kadar kaldık. Ertesi gün öğle saatlerinde başımızda kimsenin olmadığının farkına vardık. Birbirimizin kelepçelerini çözdük. Bir aracı alarak Akıncı'dan ayrıldık." diye konuştu.