Kocaeli’ye bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret etti. Fabrika ziyaretinin ardından Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Kahraman'ı Vali Hasan Basri Güzeloğlu karşıladı. Valilik binasının ön kısmında yapılan karşılamanın ardından Başkan Kahraman, Valilik Özel Defterini imzaladı.

Ziyarette konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde iradesine sahip çıkan milletimiz ve onun değerli başkanı olarak, o gece ortaya koyduğu büyük liderlikle ve hepimize karşı göstermiş olduğu önderlikle bizlere rehber olmuştur. TBMM’nin göstermiş olduğu o duruş, Türk milletinin duruşunun bir temsili olmuştur" dedi.

"15 Temmuz gecesi Türkiye’mizin önü kesilmek istendi"

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin önünün kesilmek istendiğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz gecesi Türkiye'mizin önü kesilmek istendi. 15 Temmuz gecesi millet bir bütün halinde tek vücut oldu. Bu özlenen bir tablodur. Bu tablo giderek yükselecektir, buna inanıyorum. Türkiye’nin demokrasiyi özümsediğini ortaya koydu. Meydanlarda her partiden insan vardı. Ay yıldızın gölgesinde olduklarının ve farklı rozetlerini bir tarafa bıraktıklarını ortaya koydular" ifadelerini kaydetti.

"Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir karardır"

Darbe üreten bir anayasanın değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kahraman, "Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir karardır. Siyasi partiler bu noktada yeni anayasa olması için irade beyan etmiştir. Biz de mecliste bununla ilgili çalışma yaptık fakat neticeye gitme durumu olmadı. Görüşmeler Görüş Birliği içerisinde yürümedi. Ama kendi ayağını branda gibi bağlayan bu mevzuattan bir an önce kurtulmalıdır, sistem demokratik olmalıdır" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Vali Güzeloğlu, TBMM Başkan Kahraman’a hediye takdim etti. TBMM Başkanı Kahraman da Yıldız Çini Fabrika-i Hümayununda üretilen porselen takımını Vali Güzeloğlu’na takdim etti.

"Yıldız porselenin çeşitliliği artacak"

Takdim sırasında Yıldız porseleninin Cumhurbaşkanın vermiş olduğu talimatla geliştirilmesinin istendiğini söyleyen Kahraman, "Yıldız porseleni Sultan Abdülhamid kurmuş. Fabrika için ‘niye kendi fabrikamızı yapıyoruz’ diye soru sormuşlar. O dönem gelen yabancı misafirler için kurulduğunu dile getirmişler. Bu fabrikayla ilgili bir diğer niyetimizde ürün geliştirme olacak. Ürünü çoğaltacağız. Cumhurbaşkanımız ‘bunları görüyorum, fakat başka ürünler niye yapmıyorsunuz? Belki Paşabahçe’yi kızdıracağız ama yarış hep beraber olmalı ki daha ilerilere gidebilelim" diye konuştu.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kahraman, Sakarya’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.