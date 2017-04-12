Darbeci alçaklar 'Efkan Ala alındı' yalanına böyle sevinmiş!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Karargahı’nda yaşananlara dair Ankara Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel’in hazırladığı iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede, KKK’daki kamera kayıtlarına ilişkin tespitler yer aldı. Saat 20.22’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay Karargahı’ndan ayrılmasının ardından cuntacılar darbe girişimi için düğmeye bastı. İddianamenin yönetici şüphelileri eski Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha ve Albay Hasan Yılmaz, saat 20.34 sıralarında KKK Karargahı’na askeri kıyafetleriyle geldi.

“ABİ”YLE KONUŞTU

Diğer yönetici şüpheli eski Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu da 22.43’te karargaha geldi. Tanık Ünal K. “Erhan Caha, Albay Atilla Tanrıver’e Boduroğlu’nu telefonla çağırmasını söyledi. 15-20 dakika sonra Boduroğlu bizim bulunduğumuz odaya geldi. Sabaha kadar telefonla konuştu. Konuştuklarından bazılarına ‘abi’ diye hitap ediyordu, bazılarına da ‘size verilen emirlere uyun’ şeklinde tavsiyelerde bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

OLEY ÇEKTİLER!

Darbe girişimi sırasında derdest edilip Akıncı Üssü’ne götürülen Kara Kuvvetleri Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay Tuncay Polat’ın ifadesi de iddianameye girdi. Polat, Kara Kuvvetleri Personel Başkanı Şevki Gençtürk’ün emir astsubayı Mehmet Akkuş’un “Sizi Genelkurmay Başkanının emriyle tutukluyorum, herhangi mukavemet göstermeyin, gösterirseniz size ateş ederiz” dediğini aktardı. Kendisini götüren cuntacılara arabada “Darbe mi yapıyorsunuz” diye sorduğunu söyleyen Polat, “Tuğgeneral Bican Kırker’in emir astsubayı ‘Evet komutanım ihtilal yapıyoruz’ dedi. O sırada helikopterler havalanıyordu. Arabayı kullanan Mehmet Akkuş sevinerek oley diye bağırdı, bu esnada bir telefon geldi, ‘İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı almışlar’ dedi ve ona da bir oley çekti” diye konuştu. (Yeni Şafak)