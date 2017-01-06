Darbeci askerler AKOM’a “Terör istihbaratı var” diyerek girmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AKOM’un darbeci askerler tarafından işgaline ilişkin hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi AKOM’a yönelik eylemlerin 6’ıncı Motorlu Piyade Alayı’nda görev yapan subay, astsubay ve erler ile bu unsurları komuta etmek için Kara Harp Akademilerinden kanunsuz bir şekilde görevlendirilen subaylar tarafından gerçekleştirildiği anlatıldı. İddianamede, Piyade Kurmay Albay Müslüm Kaya tarafından 14 Temmuz 2016 tarihinde 6'ıncı Motorlu Piyade Alay Komutanlığı görevinin Tankçı Kurmay Albay Nebi Gazneli’ye verildiği, Gazneli’nin emri doğrultusunda 15 Temmuz’da 3'üncü taburun saat 13.30 sıralarında tam teçhizatlı olarak içtima alanında toplandığı ve KOKTOD tatbikatı yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin AKOM’u neden işgal ettiğine ilişkin bilgilere de yer verilen iddianamede, “İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı AKOM’da bulunan 3 bine yakın yüksek çözünürlükte kamera ile İstanbul’un birçok noktası kayıt altına alınmaktadır. En önemlisi de AKOM’da elde edilen görüntüler anlık olarak Milli İstihbarat Teşkilatına iletilmektedir. Bu nedenle şüphelilerce AKOM’a hakim olunarak İstanbul’da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin Milli İstihbarat Teşkilatına iletiminin engellenmesi amaçlanmıştır” denildi.

"Terör istihbaratı var, destek olmaya geldik”

Şüphelilerin saat 21.15 sıralarında İSKİ yerleşkesi itfaiye giriş kapısı önüne geldikleri, şüpheli Mustafa Kubilay’ın itfaiye giriş kapısında nöbetçi olan güvenlik görevlisi müşteki Zekeriye Dolgun’un yanına gelerek kendisini tanıttıktan sonra kuvvetli terör istihbaratı aldıklarını, destek olmak için geldiklerini söyleyerek kapıyı açmasını istediği kaydedilen iddianamede, “Müşteki Zekeriye’nin kapıyı açması üzerine şüpheli Yüzbaşı Levent Aksoy ile şüpheli Er Ramazan Sezer ellerindeki piyade tüfeklerini müşteki Zekeriye’ye doğrultmuşlardır. Şüpheli Levent Aksoy burada müşteki Zekeriye’ye ‘Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Bu dakikadan sonra gözaltındasın, yat yere, silahını ver’ şeklinde söylemde bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

Komuta personelinin ayağına silah doğrultulmuş

Dosyadaki müştekilere şüpheliler tarafından silah doğrultularak, cep telefonları ve silahlarına el konulduğuna değinilen iddianamede, “Şüpheli Mustafa Kubilay AKOM binasına girdikten sonra şüpheli erleri akademiden gelen öğrenci subay şüpheliler arasında paylaştırmış, şüpheli öğrenci subaylar ve erler birlikte bina içerisinde kapı kapı dolaşarak arama faaliyetine başlamışlardır. Şüpheli Mustafa Kubilay beraberindeki yedi şüpheli er ile birlikte komuta personeli olarak görev yapan müşteki Muhammet Kır’ın bulunduğu odaya gelmiştir. Şüpheli bir er tarafından silahına dolduruş yapılarak müştekinin Muhammet Kır’ın ayağına silah doğrultulmuştur” denildi.

“İstanbul genelinde görüntü alan kamera ve ekranları devre dışı bırakmaya çalışmışlardır”

Binadan tahliye edilen müştekilerin bina giriş kapısına şüphelilerce getirilerek AKOM bölgesinden gönderildiği kaydedilen iddianamede, “Şüpheliler bina içerisinde kilitli odaların kapılarını kırarak içeri girip arama yapmışlar, bilgisayarların ve elektronik eşyaların fişlerini çekmişler, server odalarına girerek sistemi engellemeye çalışmışlardır. İstanbul genelinde görüntü alan kamera ve ekranları devre dışı bırakmaya çalışmışlardır” ifadeleri kullanıldı.