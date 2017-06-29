Darbeci binbaşı itirafçı oldu: Bu, FETÖ'nün yapmış olduğu bir organizasyondur

Ankara Cumhuriyet savcıları Ender Coşkun ve Abbas Arınan tarafından hazırlanan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin iddianamede, eski İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Karlıdağ'ın ifadesine de yer verildi.

Karlıdağ, ifadesinde olayla ilgili bildiği tüm gerçekleri anlatacağını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

"Cemaat abileri" ile 1997 yılından itibaren aralıklarla görüştüğünü, himmet vermediğini ancak kurban bağışında bulunduğunu anlatan Karlıdağ, Ankara'ya 2012'de geldiğini, 2014'te İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğüne atandığını, burada Murat isimli kamu dairesinde çalıştığını düşündüğü bir "abi" ile irtibat kurduğunu söyledi.

Karlıdağ, darbe girişiminden iki gün önce adresini Murat'tan aldığını belirten iki kişinin evine geldiğini, bunlardan Halil isimli kişinin, Jandarma'da cemaat içinde aktif olan, cemaate destek verenlerden oluşan 3 bin kişilik liste hazırlandığını, listede kendisinin de bulunduğunu, Ağustos şurasında bu kişilerin meslekten atılacağını söylediğini aktardı.

Halil'in kendisini Yarbay Süleyman Karaca ile buluşturacağını beyan ederek sıkıyönetim ilanıyla ilgili konuştuğunu anlatan Karlıdağ, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Ben bunun nasıl olacağını sordum. O da bana her şeyin planlandığını söyledi. Halil'in aracıyla Anıttepe'de bulunan bir parka gittik. Süleyman yarbay ile buluştuk. Orada Altındağ İlçe Jandarma Komutanı Murat (Düzenli) da vardı. Konunun ne olduğunu sorduğumuzda cuma günü bir faaliyet olacağını, faaliyette bizim de görevli olduğumuzu söyledi. Bize olay başlayınca Gölbaşı'nda bulunan uydu sisteminin bulunduğu TÜRKSAT'a gitmemiz talimatını verdi."

Perşembe günü aynı parkta tekrar buluştuklarını, buluşmada Genel Komutanlıktan yüzbaşı olduğunu bildiği Yavuz isimli subay ile Altındağ İlçe Jandarma Komutanı Murat Düzenli'nin de bulunduğunu belirten Karlıdağ, Yarbay Süleyman Karaca'nın aracıyla bir iş yerine gittiklerini, burada kimin kiminle nereye gideceğini belirten bir yazı bulunduğunu anlattı. Karlıdağ, kendisinin komutası altındaki Yunus Özer, Serkan Polat, Cüneyt Berber, Akif Uygun, Yakup Karakaya ve bir kıdemli çavuş ile ismini hatırlamadığı iki şahısla beraber yazıldığını, bu iki kişiyle Balgat'ta bir araya geldiğini, darbe girişiminin yapılacağı cuma akşamı saat 22.00'de AŞTİ'de buluşmayı planladıklarını kaydetti.

Herkesten sırt çantasına kamuflajlı kıyafet almasını istediğini dile getiren Karlıdağ, ardından evine geçtiğini söyledi.

Evdeyken Altındağ İlçe Jandarma Komutanı Düzenli'nin aradığını ve acil olarak Beştepe'ye gitmesini istediğini anlatan Karlıdağ, bunun üzerine telefonla aradığı üsteğmen Yunus Özer'in kendisini birlikte görevlendirildiği isimlerle Beştepe'ye çağırdığını belirtti. Karlıdağ, ifadesinde şunları aktardı:

"Saat 22.00'ye doğru Atatürk Orman Çiftliğinin bulunduğu yerden beni aldılar. İki araç olduğu için araçta kim var görmedim. Beştepe'ye girerken nizamiyede elleri silahlı askerler vardı. Süleyman (Karaca) Yarbay oradaydı. Yanında bir yarbay daha vardı. Ben normal sivil kıyafetle gittim. Birden ismini bilmediğim diğer yarbay 'Çevrenin emniyetini alın.' dedi. Oradan geçen birine sordum. Bana '1 ve 2 numara alındı.' dedi. 1 ve 2 numaralı şahısların Jandarma Genel Komutanı ile Kurmay Başkanı olduğunu düşündüm. Ancak birinin izinde, birinin de evinde olduğunu öğrendim. Alınanların Genelkurmay Başkanı ile ikinci başkan olduğunu öğrendim. Ortalıkta bir hengame vardı. Bizlere silah almamız söylendi. Ancak silahlığın kapısı kilitliydi. Geri döndüm. TEM Daire Başkanı ve korumasını nizamiyeye doğru yürürken gördüm. Özkan Yılmaz yarbay da oradaydı. Özkan yarbay tören kıyafeti olan bir numaralı kıyafeti giymişti. Özkan yarbay TEM Daire Başkanına 'Ordu yönetime el koymuştur. Sizi misafir edeceğiz.' dedi. Yanındakine 'Bunu Arif Çetin paşamın odasına alın, orada misafir edin.' dedi."

"Bu, FETÖ'nün yapmış olduğu bir organizasyondur"

Ardından çatışmaların başladığını ifade eden Karlıdağ, hiç silah kullanmadığını savunarak, "Bu olayda bir yanlışlık olduğunu kavradım. Pişman oldum. TEM daire başkanının içeriye götürüldükten sonra ona kimin ne yaptığını bilmiyorum. Korumasına da kimin ne yaptığını bilmiyorum. Sadece benim yanımda ilk geldiği anı gördüm ve konuşmaları duydum. TEM Başkanını vuranı da gözaltında gördüm. Ramazan isimli yüzbaşıymış. Ramazan şu an buradaysa kesinlikle FETÖ ile bağlantısı vardır. Bu organizasyon FETÖ'nün yapmış olduğu bir organizasyondur." diye konuştu.

Darbe girişiminin, bu kadar birbirini tanımayan ve ilgisi olmayan insanların bir araya gelip spontane gerçekleştirebilecekleri bir eylem olmadığını dile getiren Karlıdağ, bu nedenle darbeyi FETÖ'nün planladığını yineledi.

Karlıdağ, vatandaşların ve personelinin vurulması nedeniyle bunları anlattığını belirterek, "Vatandaşın bu FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu görmesini istiyorum." dedi.

Bu arada, Jandarma Genel Komutanlığına gelen FETÖ ihbarlarının buradan il jandarma, emniyet ve MİT'e gönderildiğini aktaran Karlıdağ, perşembe günü bölge komutanının il jandarma alay komutan yardımcısını arayarak neden savcılığa gitmediğini sorduğunu ve bu konunun sıkıntı yarattığını ifade etti.

Bu konuyla ilgili Yozgat Çekerek'ten tanıdığı Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'den randevu talep ettiğini belirten Karlıdağ, İşçimen'in cuma günü saat 10.00'a randevu verdiğini, Yunus üsteğmen ile bu nedenle adliyeye gittiğini, suikast veya farklı bir düşünce taşımadığını savundu.

İddianamede, Karlıdağ'ın olay tarihinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmasına rağmen görev yeri olmayan Jandarma Genel Komutanlığına geldiği, şüphelinin ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini beyan ederek olay gününe ait birtakım beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Karlıdağ'ın FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğu, personelini örgütleyerek karargaha getirdiği, bu kişilere emir ve talimat verdiği, silahlıktan silah aldığı ve karargahta meydana gelen işgali organize ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Karlıdağ'ın 21 Eylül 2014'ten itibaren örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı bildirildi.