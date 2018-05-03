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Darbeci binbaşıdan 'tanklarla ezin geçin' emri

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, tanık B.L ifadesinde, 'Özkan binbaşı, teğmenlere, 'Tankların önüne geçen olursa ezin geçin' diye emir verdi.' dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, darbe girişimi esnasında er olarak vatani görevini yapan B.L. tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, 15 Temmuz akşamı cephanelik bölgesine bir askeri araçla Öztürk isimli üsteğmen ile bazı teğmenlerin geldiğini, üsteğmenin, "Acil durum var." diyerek içeri girdiğini anlattı.

"Tanklar mühimmat alsın, dışarı çıksın"

Bundan bir süre sonra da eski binbaşı Özkan Gürkol ile bazı teğmenlerin bölgeye geldiğini anlatan B.L, teğmenlerin ellerinde G-3 piyade tüfeği olduğunu, bu sırada telefon görüşmesi yapan sanık Gürkol'un, "Tanklar mühimmat alsın, dışarı çıksın." diye konuştuğunu kaydetti.

Bu esnada tank sürücüsü olan bir uzman çavuşun Gürkol'a, "Bu tank benim üzerime zimmetli, vermem tankı." diyerek karşı çıktığını belirten B.L, Gürkol'un, "Emrime karşı mı geliyorsun? Seni askeri mahkemeye veririm." diyerek uzman çavuşu plastik kelepçe ile bağlayarak bina içinde göz hapsinde tuttuklarını dile getirdi.

Darbeci binbaşıdan "ezin geçin" emri

Tanık er B.L, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özkan binbaşı, 'Tanklardan astsubay ve uzmanlar insin, teğmenler binsin' dedi. Teğmenlere, 'Tankların önüne geçen olursa ezin geçin' diye emir verdi. Bunun üzerine bir üsteğmen tankı engellemek için önüne geçti. Gürkol tanka binen teğmene, 'Ezip geç' diye emir verdi. Emre rağmen tanklar ilerleyemedi. Tankların mühimmatlı halde dışarı çıkmasına izin vermediler. Bundan sonra da mühimmatsız halde olan tanklar geri gitti."

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