Darbeci Dişli'nin 'esrarengiz' telefon görüşmesi

Akıncı Üssü davasında, üsteki kamera kayıtlarından bir bölümü basına yansıdı.

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Güler, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı'ndaki makam odasından eğitim kıyafetli ve silahlı yaklaşık 10 asker tarafından derdest edilerek, helikopterle Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

Akıncı Üssü kamera kayıtlarında Güler, silahlı ve tam teçhizatlı askerler tarafından gözleri bağlı, elleri arkadan plastik kelepçeli şekilde 15 Temmuz gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı olarak görev yapan eski kurmay albay Ahmet Özçetin'in odasına sokuluyor.

Yaşar Güler, Akıncı'ya getirilmeden önce ise eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dairesi Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Ahmet Özçetin'in odasının bulunduğu koridorda ileri geri yürüyerek, kamera saatine göre 23.00 civarında telefon görüşmesi yaptığı görülüyor.

Mahkeme, kamera saatinin 45 dakika geri olduğu tespitini yaptı. Buna göre, koridordaki görüntüler saat 23.45'te kaydedildi.

Akıncı Üssü iddianamesindeki HTS kayıtlarına göre, Dişli'nin tam bu saatte Bünyamin Tuner ile görüştüğü belirlendi.

Dişli'nin telefon hattıyla 15-16 Temmuz 2016'da diğer darbeci sanıklarla, saat 20.35'de Orhan Yıkılkan, saat 20.38'de Doğan Öztürk, saat 23.33'te Ramazan Gözel, saat 23.45'de Bünyamin Tuncer ve saat 23.49'da Tahsin Kaya ile görüştüğü HTS analiz raporunda yer alıyor.

Dişli'nin, 16 Temmuz 2017'de saat 00.12'de ve 00.16'da yine Bünyamin Tuner ile saat 03.31'de Levent Türkkan, saat 06.06'da Doğan Öztürk ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Eski özel kalem müdürü Tuner

Genelkurmay Çatı Davası'nın sanıklarından Bünyamin Tuner, Yaşar Güler'i, Özel Kuvvet personeli ile gözleri bantla, elleri arkadan plastik kelepçeyle bağlanmış ve kafasına da siyah başlık giydirilmiş halde derdest edenler arasında yer alıyor.

Tuner'in, diğer sanıklar, eski Binbaşı Ahmet İlhan Ayşan, eski binbaşı Recep Özkan, eski binbaşı İsmail Aydın ve eski üsteğmen Mahmut Onur Uçar ile Genelkurmay Karargahı'ndaki kamera kayıtlarının depolandığı hard diskleri tankların altında ezerek imha ettiği belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ifadesinde, saat 21.00 sıralarında makamında çalışmalarına devam ederken eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin odasına gelerek, "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksin." dediğini, kendisine "Ne operasyonu?" şeklinde tepki vererek ikna etmeye çalıştığını ancak Dişli'nin, "Komutanım bu iş bitti ve herkes yola çıktı." dediğini aktarmıştı. Akar, Akıncılar Üssü'ne gittikleri helikopterde Mehmet Dişli'nin de bulunduğunu söylemişti.

Genelkurmay Çatı ve Akıncı Üssü davalarının sanığı Mehmet Dişli ise iddiaları reddedip, derdest edilerek Akıncı'ya götürüldüğünü savunmuş ve "Genelkurmay Başkanı beni yanlış anlamış, gayretlerimi yanlış değerlendirmiş olabilir." demişti.