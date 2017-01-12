Darbeci generallerden kan donduran ifadeler: Önünüze kim çıkarsa vurun

Savcılık iddianamesinde, dönemin 58'inci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün bazı üst rütbeli subaylarla kışlada gizli bir toplantı yaptığı, bu toplantıda "Arkadaşlar silahlı kuvvetler ülkede yönetime el koymuştur ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Tugayımız Ankara'ya en yakın muharip birliktir ve Ankara'da asayiş kontrolü ile TÜRKSAT ve TİB'in (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) ele geçirilmesi görevi verilmiştir. Buna göre birlikler intikal edecektir. Gittiğiniz yerleri trafiğe kapayacak, yol emniyeti alacaksınız" diye talimatlar verdiği yer aldı. Murat Aygün, darbe gecesi kışladan çıkış emrini, Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten aldığını ifadesinde söyledi. Aygün, Partigöç'ün birliklerin Ankara'ya intikal emrini saat 21.03'te verdiğini belirtti.

'ÖNÜNÜZE KİM ÇIKARSA VURUN'

58'inci Tugay Komutan Yardımcısı Albay Selçuk Serhat Pesek'in ise, Murat Aygün'ün emri ile birliklerin kışladan çıkışını organize ederken, her bir görevli askere verdiği talimatlar dikkat çekti. Pesek'in Ankara'ya intikal için kışladan çıkan askeri birliklere, "Polis durdurursa durmuyorsunuz, ateş etme yetkiniz var, tam dolduruşta olsun silahlar, asla durmak yok, görev yerinize gidiyorsunuz, aslanlarım gün bugündür. Önünüze kim çıkarsa vurun, anasını …… polis durdurursa kimse durmasın ve gerekirse çatışın, haydi aslanlarım" sözleri iddianamede yer aldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Darbe teşebbüsü yönetici kadrosunda olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Topçu ve Füze Okulu Eski Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü ifadesinde, 58'inci Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün'ü 'Fetöcü' olarak suçlarken, darbe gecesi birlikleri sevk ve idare eden, Polatlı askeri ve merkez camiindeki ezanları susturarak imamları tehdit eden, 'asker yönetime el koydu' diyerek tehditler savuran Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın kurslar tabur komutanı olarak atanmasına büyük tepki gösterdiğini söylediği dikkat çekti. Tümgeneral Osman Ünlü, Tuğgeneral Murat Aygün'le ilgili olarak şu ifadeyi verdi: "58'inci Topçu Tugay Komutanı Tuğuneral Murat Aygün'ün 15 Temmuz günü yapmış olduğu faaliyetler ve öncesindeki hazırlıklar dikkate alındığında, 15 Temmuz öncesinde darbeye teşebbüs edileceğinin farkında olduğu, dolayısıyla Fetö terör örgütü ile irtibatı olabileceğini değerlendirmekteyim."

Öte yandan Tümgeneral Osman Ünlü'nün Ankara'daki evinde yapılan aramada ise 1 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.

EZAN VE SELAYI SUSTURMAK İÇİN CAMİYE BASKIN

Topçu ve Füze Okulu'nda Kurslar Tabur Komutanı olarak görev yapan Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın ise önce askeri cami, ardından merkez camisini basarak ezan ve selayı susturmak istediği savcılık iddianamesinde yer aldı. Yarbay Abdülkerim Ceyhan ve Yüzbaşı Oğuz Serdar Özgür, Başçavuş Hasan Tandoğan ve 50 kadar uzman çavuş silah ve teçhizat kuşanarak çarşı camisi yanına geldikleri ifadelerde yer aldı. Abdülkerim Ceyhan caminin üst katında ezan okunan yere çıkarak görevli imamlara, 'Selayı bitirin asker yönetime el koydu, diyanet ve Cumhurbaşkanlığı lağvedildi, hükümet düştü ve asker komutayı ele geçirdi, dışarı çıkın, yoksa hepinizi tutuklarım' dedi. Görevli imamlar Metin Altay, Ali Ayhan, Rahmi Yaman, Nurullah Çıvgış ve Süleyman Ömür, Ceyhan'a tekpi göstererek ezanı ve selanın susturulamayacağını söylediler. Bunun üzerine mikrofonlara hasar veren Ceyhan ve imamların bağırışmaları açık olan hoparlörden duyulması üzerine meydandaki halk camiye doğru yürüdü. Cami dışında güvenliği sağlayan Yüzbaşı Oğuz Serdar Özgür ise G3 tüfekle 4 el havaya ateş eterek halkı uzak tutmak istedi ancak başarılı olamadı. Öfkeli kalabalık, 'Ya Allah Bismillah Allahü Ekber' sloganları atarak ezanların okunmasının devamını sağladı.