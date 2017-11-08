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Darbeci komutandan 'Altınızdaki oyuncak değil, vurun, kırın' emri

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen 244 kişinin yargılandığı davada savunma yapan 28. Mekanize Tugayı'nda görevli sanık eski uzman çavuş Mehmet Özkan, Yarbay Ertuğrul Terzi'nin sivil araçların ve vatandaşların üzerine ateş ettiğini gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Ertuğrul Terzi bize 'Mermimiz bitiyor. Neden ateş etmiyorsunuz' diye bağırmaya başladı. Faik Keçeci de 'Silahlarımız bozuk' diye cevap verdi. Terzi, 'Çabuk tamir edin' diye bağırmaya başladı. Aslında bozuk değildi. Ertuğrul Terzi vatandaşların üzerine ateş etmeye devam ediyordu. Türk bayraklı bir vatandaşın yere düştüğünü ben gözlerimle gördüm. Onun dışında bir vatandaşın ayağını tuttuğunu gördüm." 

"Altınızdaki oyuncak değil, vurun, kırın, ezin"

Sanık Özkan, şunları söyledi:

"Ertuğrul Terzi, 'Tank, tank, vatandaşın üzerine sür' diye bağırıyordu. Biz de 'Akülerimiz bozuk' dedik. Bölük komutanı Adil Baykal da Faik uzmana telefonda 'Altınızdaki oyuncak değil, vurun, kırın, ezin, Genelkurmaya gelin' diyerek telefonu kapattı."

Savunma yapan eski piyade er Harun Bükücü de Jandarma Genel Komutanlığı önündeyken yanlarına gelen Albay Erkan Öktem'in "Dikkat edin, teröristler evlere mevzilenmiş, cami minaresine çıkmışlar" dediğini söyledi.

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