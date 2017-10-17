Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer kurumların müşteki avukatları katıldı.

Sanık eski Uzman Çavuş Yunus Can Ergişi, izinden dönüşünün ilk günü olan 15 Temmuz'da, dönemin tabur komutanı Fedakar Akça'nın tabur yoklamasındaki konuşması sırasında tatbikat yapılacağını öğrendiğini savundu.

Ergişi, Akça'nın, "Günü ve zamanı belli olmayan bir günde erlerin de dahil olacağı bir tatbikat yapılacak. Tatbikatın amacı kışlaya herhangi bir terör saldırısı karşısında alayda toplanma reaksiyon süresini ölçmek olacaktır. Tatbikatı bizzat Muhsin Kutsi Barış ve Genelkurmay 2. Başkanı denetleyecektir." dediğini aktardı.

Ergişi, Karabayır'ın, "Bu tatbikatı bir kere yapalım, beni mahçup etmeyin. 24 saat telefonlarınız açık olsun, 'Şarjım bitti' diye bir mazeret kabul etmiyorum. Gerekirse taksi tutup gelin. Genelkurmay 2. Başkanı gelecek ve tatbikatı bizzat yerinde denetleyecek. Hatta 1. Başkan'ın bile gelme ihtimali var. Tatbikat alarmı verildiğinde alayda olacaksınız. Birbirine yakın olanlar birlikte gelsin." ifadelerini kullandığını anlattı.

15 Temmuz'da gün içerisinde herhangi bir tatbikat hazırlığı yapmadan mesaisini tamamladığını ifade eden Ergişi, akşam saatlerinde WhatsApp üzerinden tatbikatın başladığı haberini alır almaz aynı muhitteki arkadaşlarıyla alaya gittiğini kaydetti.

Alaydan G-3 piyade tüfeği aldığını ve kalmadığı için mühimmatsız şekilde takıma katıldığını ileri süren Ergişi, "Yoklamalar ve kontrollerin ardından tatbikatın biteceğini düşünürken, Alay Komutanı Barış, Genelkurmaya DEAŞ saldırısı olduğunu, emniyetini alacağımızı söyledi ve telefonlarımızı toplattı. Darbeyi önceden bilsem neden telefonumu bırakayım, neden korumasız bir hücum yeleği alayım, neden şarjörsüz Genelkurmaya gideyim." diye konuştu.

Genelkurmaya girdikten sonra şüphelendiği hiçbir durum yaşamadığını öne süren Ergişi, bu sırada flamalı siyah bir araçtan inen uzman çavuşun hızlı şekilde nöbet kulübesine mühimmat verip gittiğini belirterek, bunu görünce terör saldırısının gerçek olabileceğini düşündüğünü ileri sürdü.

O an yaşananlara anlam veremediğini savunan Ergişi, arslanlı kapıdan vatandaşların girmeye başladığını, daha sonra safari kıyafetli rütbelilerin "Kimseyi yaklaştırmayın, gelen olursa vurun." dediğini kaydetti.

Sanık Ergişi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den, suçlu bulunmaları halinde Fedakar Akça ve Muhsin Kutsi Barış'tan da şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık eski uzman çavuş Nurhak Can'ın savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.