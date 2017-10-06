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Darbeci polislere müebbet hapis!

15 Temmuz kanlı hain darbe girişimi gecesi İstanbul'da görevli oldukları Sultangazi'deki polis merkezlerinde emirleri altındaki polislere darbeye direnmemeleri yönünde telkinlerde bulunan rütbeli 3 polis memuru hakkında mahkemeden karar çıktı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli Mustafa Işık hakkında ağırlaştırılmış müebbet diğer şüpheliler Ayhan Sevim ve Şahin Uluöz hakkında ise müebbet hapis cezası verdi.

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İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi görevli oldukları Sultangazi ilçesindeki emri altındaki polislere darbeye direnmemelerini telkin ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 rütbeli polis hakkında mahkemeden karar çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek', ' TBMM'yi Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs' suçları çerçevesinde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar Mustafa Işık, Ayhan Sevim ve Şahin Uluöz duruşmada hazır bulundu. Sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar son savunmalarında beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Her 3'ü de ByLock kullanıcısı olan şüpheliler hakkında Hakim Fikret Demir başkanlığındaki heyet kararını açıkladı. Mustafa Işık 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken Ayhan Sevim ve Şahin Uluöz ise aynı suçtan müebbet hapis cezası aldı.

Kaynak: SABAH

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