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Darbeci Semih Terzi'ye helikopterde 'VİP' koltuk hazırlamışlar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Silopi'den Diyarbakır'a giden darbeci general Semih Terzi için yolculuk yaptığı helikoptere VİP koltuk takılarak seyahat ettiği ortaya çıktı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep'te devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde Pazartesi görülmeye başlayan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık adına katılan avukatlar da hazır bulundu.

İddianamede, darbe girişimi gecesi dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest etmek isteyen ekibi taşıyan helikopterde olduğu belirtilen eski teknisyen astsubay tutuklu sanık Serkan Yüksel, atılı suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

Darbe girişimi gecesi 17. taburu Cizre Havalanı'na götürmek için uçuş planı olduğunu, bu nedenle akşama doğru hazırlık yaptıklarını anlatan Yüksel, akşam uçuşların yasaklandığının söylenmesi üzerine cumartesi günü yapacakları helikopterin bakım hizmetini yapmaya başladıklarını savundu.

Darbeci general Semih Terzi'ye özel koltuk

Ardından odaya geçtiklerini ancak VIP uçuşu olduğunun söylediğini aktaran Yüksel, helikoptere 2 VIP koltuğu taktıklarını ve hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Başteknisyene Semih Terzi'nin Diyarbakır'a gideceğini bildirdiğini, onun da "Bizimkilerin bilgisi yok. Bilgi vereyim" dediğini öne süren Yüksel, Semih Terzi'nin hareketinden sonra kendi helikopterlerinin de uçuşa çıkacağı emri verildiğini ve hazırlıkların ardından hareket ettiklerini aktardı. 

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