Darbeci teröristlere yardım eden kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul'da darbecilerle iş birliği yaptığı öne sürülen eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan, İstanbul Büyükşehir Belediye binasını işgal eden darbeci askerlere yardım ettiği tespit edilen eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ile darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirlenen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 10 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı