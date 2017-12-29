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Darbeci tuğgeneral Ekrem Çağlar ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Erzincan'da darbe girişimi davası sanığı eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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Erzincan'da darbe girişimi davası sanığı eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı tuğgeneral Ekrem Çağlar, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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