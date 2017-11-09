Darbeci yüzbaşı telefonla kayıt yapan kişiye ateş etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması tamamlandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda görülen duruşmada savunma yapan eski Hava Harp Okulu öğrencisi tutuklu sanık Onur Güneş, 15 Temmuz’da Yalova Meydan Komutanlığı’nda kampta olduklarını ve komutanının emir vermesiyle otobüse binip nizamiyeden çıktıklarını söyledi.

Otobüsün komutanının eski yüzbaşı Sinan Canlı olduğunu aktaran Güneş, "Komutan araca bindi ve ‘Bu aracın komutanı kim?’ diye sordu. Ben de aracın komutanı olmadığını söyleyince beni kıdemli yaptı. Kıdemli olmak demek otobüste yoklama yapan kişi demektir.” ifadesini kullandı.

Otobüsün Sultanbeyli’nde durduğunu ifade eden Güneş, “Komutan araçtan indi, gitti. Ben de sonra araçtan inip gittiğimde komutanla halk arasında çok şiddetli bir tartışma vardı. Halktan kişiler, ‘Buradan geçemezsiniz, sizi geçirmeyiz’ diyorlardı. Sinan Canlı ise ‘Yol verin’ diyordu. Yüzbaşı Sinan Canlı, bu sırada telefonla kayıt yapan bir kişinin elinden telefonunu aldı ve yere fırlattı, telefon kırıldı. Sonra yanımdan direkt bu kişiye ateş etti. İlk başta bu kişinin vurulduğunu anlamadım, bu kişi ‘vuruldum’ diye bağırınca vurulduğunu anladım.” diye konuştu.

Komutanına dönüp “Ne yapıyorsun komutanım?” diyerek tepki gösterdiğini iddia eden Güneş, “Elimi silahını tuttuğu eline uzattım. ‘Sakin olun’ dedim. Silahını kabzasına koydu. Tekrar çıkarmaya çalıştı ama müdahale ettim.” dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Bugünkü duruşmada 32 sanığın savunması alınırken, pazartesi gününden itibaren süren duruşmalarda toplam 101 sanık savunmasını tamamladı.