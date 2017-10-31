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15 Temmuz'da darbecilerin vatandaşları vurup yola bıraktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Darbecilerin vatandaşları vurup yola bıraktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin, 221 sanığın yargılandığı davanın eklerinde yer alan yeni  görüntülere göre 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar protokol girişi önündeki demir kapıyı kırarak karargah bahçesine giriyor.  

 

 

 

Şehit düşen vatandaşları yola bırakmışlar

Bir süre sonra vatandaşların içeriden çıktıkları, bazı darbecilerin yaralanan ve şehit olan vatandaşları taşıyarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki yola bıraktıkları dikkat çekiyor.

Yaralanan bir kişinin devrilen kapının üzerinden sürünerek geçtiği, bu sırada darbeci askerlerin müdahale etmeden onu izledikleri de görüntülere yansıyor.

Yaralının zorlukla ayağa kalkarak Genelkurmay Başkanlığından ayrıldığı görüntülerde, şehit olan bir vatandaşın yerde kanlar içinde yattığı da görülüyor.

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