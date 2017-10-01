Darbecilerden koruduğu Külliye’de koruma oldu

FETÖ'nün darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz gecesi Ankara Sincan'da yaşayan Volkan Yiğit, ikiz kardeşi Erkan ve kayınbiraderi Alper Kaymakçı ile birlikte, demokrasiye sahip çıkmak için Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştu. Hain darbecilerin bombalarıyla ikiz kardeşi Erkan ve kayınbiraderi Alper Kaymakçı şehit düştü, o ise omzuna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanıp gazi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işe başlayan Yiğit, 1 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde 15 Temmuz gecesi milletin meydanlara, sokaklara dökülmesinin ruhundaki asaletin bir tezahürü olduğunu belirterek, bununla ilgili çarpıcı bir örnek verdi.

Darbe girişimi sırasında 250 şehidin verildiğini hatırlatan Erdoğan, "İşte o şehadete yürüyen o aşk olmasa bu olur muydu? 2 bin 193 gazimiz oldu. O aşk, o iman olmasa bu olur muydu? Telefonla konuşuyor, telefonda ne diyor? 'Kuzenim belki bir daha görüşemeyiz'. Ve hakikaten şehit oluyor. Şimdi kardeşi benim yanımda sizler gibi polis, benim korumalarımdan bir tanesi de o. Bu aşk, bu inanç çok önemli" dedi. (Kaynak: Sabah)