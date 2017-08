Darbecilere ByLock şoku! Mahkemeye yeni deliller geldi

Bugün öğleden sonra devam eden oturuma ara verilmesinden sonra duruşma salonuna gelen Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez burada mı” dedi. İki sanığın salonda olduğu tespit edildikten sonra konuşan Mahkeme Başkanı Baştoğ, “Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez. ByLock ile ilgili yeni deliller geldi. Bağlantılar tespit edildi. Bunları çoğaltarak sizlere ulaştıracağız. Bu deliller ile ilgili ek savunmalarınız alınacak” dedi.

Haldun Gülmez savunmasında ne demişti?

FETÖ’nün suikast timinde görevli, telefonunda ByLock çıkan ve yaralı olarak İzmir’de hastaneye sevk edilen eski SAT personeli Yüzbaşı Haldun Gülmez’in üzerinden ‘HE’ duaları (Hoca Efendi olarak değerlendirilen) çıkmıştı. Esasa ilişkin savunmasında FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını ileri süren Gülmez, cemaate ait evlerde kalmadığını, arkadaşları arasında bu evlere gidip gelen olmadığını ileri sürmüştü.

Gülmez savunmasında, “Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerinin Allah belasını versin. Bu örgütleri destekleyen, taşeronların, devletin imkanlarını verenlerin Allah belasını versin. Ben FETÖ'cü değilim. Araştırılmamış hiçbir şey kalmamasına rağmen değilim. Bu adamdan terör örgütü çıkarmaya çalışıyorlar. Bende 'ByLock kaydı var' deniliyor. Telefon numarası, TC numaram, adım soy ismim bir de tespit tarihi var. Neyi ifade ediyor ben de anlamadım” dedi.

FETÖ için ‘Bu hain örgüt’ demişti, deliller geldi

ByLock kullandığına dair yeni delillerin geldiği sanıklardan eski SAT Üsteğmen Ali Sarıbey ise FETÖ üyeliği konusunda iddianamede 8 kriter bulunduğunu belirterek, “88 kriter ekleseniz de böyle eli kanlı hain örgüte üye olmam mümkün değildir. ByLock kullandığım hakkındaki iddialar da sadece bir kağıttan ibarettir. Bu hain örgüt büyük bir gizlilik içinde devletin her kurumuna sızarak üyelerini gizlemiştir. Her yolu mubah gören bu örgüt benim gibi vatanını seven Atatürkçü kişileri ByLock listesine eklemiş olabilir. Bu yüzden bu suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.