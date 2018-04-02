Darbecilere geçit vermeyen 'er Müslüm' 15 Temmuz'u anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada, müşteki beyanı alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi derdest etmeye gelen darbecileri, Uzman Çavuş Erdal Anbarcı ile püskürten er Müslüm Uzun, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay tarihinde vatani görevini yapan Uzun, Merkez Orduevi Korumalı Konutlar nizamiyesinde nöbetçi olduğunu söyledi.

Uzun, darbe girişiminin yaşandığı akşam saatlerinde lojman nizamiyesine üç araçla gelen bir grup askerin, general lojmanları bölgesine gittikten kısa bir süre sonra ayrıldıklarını söyledi.

Bu sırada A bloktaki bir askerin koşarak Uzman Çavuş Anbarcı'nın yanına gelerek, "Komutanım o araçları çıkarmasaydınız, Korgeneral Fikret Erbilgin'i aldılar." dediğini aktaran Uzun, bu durumu telsizden Merkez Orduevinin nizamiyesine anonsla bildirdiklerini ancak araçların kapıları yıkarak çıktıklarını ifade etti.

İlerleyen saatlerde silahlı dört kişinin bulunduğu sivil plakalı bir aracın nöbet tuttukları nizamiyeye geldiğine dair telsizden anons yapıldığını belirten Uzun, kısa bir süre sonra söz konusu aracın bulundukları yere ulaştığını söyledi.

Anbarcı'nın araçtakilerle görüştüğü sırada araç sürücüsünün Anbarcı'nın silahını çekmeye çalıştığını belirten Uzun, bunun üzerine bir el havaya ateş ettiğini anlattı.

Araçtan inenlerden birinin sakin olmasını istediğini belirten Uzun, silahlarını bırakmamaları halinde onlara ateş edeceğini söylediğini bildirdi.

Uzman Çavuş Anbarcı'nın içeriye doğru koştuğu sırada vurulduğunu belirten Uzun, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Araçtan inenler ateş edince biz de mevzi alarak onlara ateş ettik. Erdal uzman çavuş yaralandı, onun yanına koştum ve emniyetli bölgeye çektim, bu sırada ateş etmeye devam ettim. Silahım tutukluk yapınca uzman çavuşa ait MP-5 silahı alarak tekrar ateş etmeye devam ettim, gelen askerler araçlarını bırakarak kaçtı. Atletimi yırtarak uzman çavuşun kanamasını durdurmaya çalıştım."

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın sorusu üzerine Uzun, sanıkların doğrudan kendilerine ateş ettiğini belirterek, onlardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Müştekilerin ardından tanık beyanlarının alınmasına geçildi.