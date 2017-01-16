Darbeye destek için Isparta’dan 700 harbiyeli

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Isparta’yı kontrol altına almaya ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’nde kurs gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara’ya götürmeye çalışan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Erkan Başkanı Orhan Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan 133 sayfalık iddianame, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında kursiyer olarak bulunan 700’e yakın Kara Harp Okulu öğrencisinin darbe teşebbüsünde Ankara’da kullanılmak üzere otobüsler ile Isparta Süleyman Demirel Havaalanına sevk edilerek buradan da Ankara’ya hava yoluyla sevk edilmek istendikleri ifade edildi.

HALK DURDURDU

İddianamede, 15 Temmuz gecesi cuntacıların sözde sıkı yönetim direktifiyle Isparta sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak görevlendirilen Garnizon Komutanı Mustafa Kurutmaz’ın emriyle Eğirdir Tümen Komutanlığındaki harbiyeli öğrenciyi alarak Süleyman Demirel Havalimanına oradan da Ankara’ya havayoluyla sevk edilmek üzere 10 minibüsün yola çıktığı ancak konvoyun emniyet ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmediği, ilerlemek istenirse ateş edileceği, o noktaya halkın da gelmesiyle konvoyun geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi. Ayrıca Eğridir’den çıkan 127 harbiyeliyi taşıyan 5 sivil ve 1 askeri minibüsün polis ekipleri ve halkın durdurmasıyla engellendiği de ifade edilirken, havalimanına uçak inişlerinin engellenmesi için pist üzerine kamyonların konulduğu, havayoluyla Ankara’ya götürülemeyeceği anlaşılan harbiyelilerin Tatbikat Komutanlığına yönlendirilip burada koğuşlarda kaldıklarına dikkat çekildi.