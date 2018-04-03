Dargeçit ve Ömerli kaymakamları açığa alındı
Mardin'in Ömerli ve Dargeçit kaymakamları, FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.
- AA
Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ve Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.