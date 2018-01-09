Dargeçit’te mühimmat bulundu

Edinilen bilgilere göre Mardin’in Dargeçit ilçesinde 7 Aralık’ta güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi taramasında 1 adet bixi makineli tüfek , 5 adet anti tank roket atar mühimmatı , 5 adet sevk fişeği , 5 adet Rus yapımı el bombası ve terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi. Bölgede güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.