Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Datça’da terör örgütünü öven bir kişi tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde, terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesinde askerlik görevini yapan Ö.K. (21), sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle birliğinde gözaltına alındı. Ö.K’nin eşyaları arasında yapılan aramada iki adet cep telefonu bulundu.

Askeri birlikte dün gözaltına alınan 1 yıllık asker Ö.K., Datça Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zeytinburnu'nda Ortaköy operasyonu

Zeytinburnu"nda Ortaköy operasyonu

Onlar yalnızca Rusya'da

Onlar yalnızca Rusya'da

Dünya bunu konuşuyor

Dünya bunu konuşuyor

Hilal Ay'ı ve Venüs'ün 2017 buluşması

Hilal Ay'ı ve Venüs'ün 2017 buluşması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA