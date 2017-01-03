Datça’da terör örgütünü öven bir kişi tutuklandı
Muğla’nın Datça ilçesinde, terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunan bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesinde askerlik görevini yapan Ö.K. (21), sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle birliğinde gözaltına alındı. Ö.K’nin eşyaları arasında yapılan aramada iki adet cep telefonu bulundu.
Askeri birlikte dün gözaltına alınan 1 yıllık asker Ö.K., Datça Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.