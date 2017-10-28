Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltına alındı

Bodrum'dan çalışmak için Datça'ya feribotla gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 21 kişi, gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bodrum'dan kalkan 09.30 feribotuyla bir grup Suriyeli'nin Datça'ya hareket ettikleri yönünde bilgi alan Datça İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, Karaköy'ün Körmen Limanı'nda önlem aldı.

PASAPORT YA DA GEÇİCİ KİMLİK VERMEDİLER

Saat 11.30'da limana yanaşan feribot yolcuları inerken, pasaport ya da geçici kimliklerini ibraz edemeyen 21 Suriyeli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Datça Karaköy Yat Limanı inşaatında çalışan Mardinli bir işçinin aracılığıyla jandarmaya ilk ifadelerini veren 8'i çocuk, 7'si kadın ve 6'sı erkek 21 Suriyeli'nin çalışmak üzere Datça'ya geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Pasaport ya da geçici kimliklerini gösteremeyen Suriyeliler, Türkiye'ye Van'dan girdiklerini, daha sonra Gaziantep, Ankara, İzmir ve Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldiklerini, ancak tüm bu yolculukları sırasında kimse tarafından durdurulmadıklarını anlattığı öğrenildi. Datça Jandarma Karakolu'na götürülen gruptan kundağa sarılı bebekler ile 1-2 yaşlarında küçük çocukların bulunması dikkat çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 24 TV'de kentsel dönüşümü anlattı

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 24 TV'de kentsel dönüşümü anlattı

Melike Hatun Camii Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor

Melike Hatun Camii Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor

Ormanda tesadüfen kameralara takılan ilginç görüntüler

Ormanda tesadüfen kameralara takılan ilginç görüntüler

O gösterilerin bütün sırları ortaya çıktı

O gösterilerin bütün sırları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA