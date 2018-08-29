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Davada şirkete ait olan ve hukuksuz şekilde el değiştiren arsanın müsaderesi kararlaştırıldı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

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Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Berdici ve Abdullah Alkandağ, tutuksuz sanıklar Ramazan Gören ve Mehmet Sedat Turan ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmasında terör örgütüyle bağının bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı isesanık Alkandağ'ın FETÖ/PDY'nin Nizip ilçesindeki "eğitim çatı yapılanması" olan İdrak AŞ'nin yönetim kurulu başkanı olduğunu, KHK ile kapatılan dershanenin müdürüne kullanması için ByLock programını tahsis ettiği, ikametinde yapılan aramada örgüte bağlılığı simgeleyen 1 dolar ele geçirildiğini söyledi.

İdrak AŞ'nin yönetiminde yer alan sanık Bedirci'nin ise örgütün Nizip yapılanmasındaki "mütevelli heyeti"nde yer aldığını, Nizip ilçe imamının yardımcısı ve esnaf gruplarının birinden sorumlu olduğunu belirten savcı, sanık Gören'in de İdrak AŞ'nin ilçe merkezinde bulunan arazisini devletçe el konulma tehlikesine karşı değerinin altında bir bedelle muvazaalı devraldığını vurguladı.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Gören'e 6 yıl 3 ay, sanık Turan'a 7 yıl 6 ay, ve sanık Berdici'ye 7 yıl 11 ay hapis cezası verilmesini, diğer sanık Alkandağ'ın dosyasının ise eksiklik nedeniyle ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca şirkete ait olan ve devletin el koymasını önlemek için sanık Ramazan Gören'e devrettiği öne sürülen arsanın müsaderesini de kararlaştırdı.

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