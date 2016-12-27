DBP kars İl Başkanı Şengül Mehmetoğlu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kağızman ve Digor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında bazı HDP ile DBP il ve ilçe başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Mehmetoğlu ile Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan Mehmetoğlu ile Bulut, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütüne maddi yardım sağlamak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddasıyla tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP ve DBP'li 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.