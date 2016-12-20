DBP'li Veyselkarani Belediye Başkanı Cengiz tutuklandı

Aksaray okullar tatil mi? Aksaray Valiliği son dakika kararı

Aksaray okullar tatil mi? Aksaray Valiliği son dakika açıklaması yaptı. Aksaray’da yarın okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte, 23 Aralık Cuma günü için kar tatili kararı. Aksaray Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.