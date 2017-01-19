Elazığ'ın DBP'li Karakoçan İlçe Belediyesinde uygulanan sözde eş başkanlık sistemiyle belediye meclis üyesine maaş verilmesi nedeniyle Belediye Başkanı Burhan Kocaman ile Belediye Meclis Üyesi Cennet Ayık'a, "zimmet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, Ayık'ın seçimlerde meclis üyesi olarak seçildiğini, sonradan belediyede sözde eş başkan olarak görev aldığını ve maaşa bağlandığını kaydetti.

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nda eş başkanlık kadrosu bulunmadığını ve belediyenin meclis kararının uygun olmadığını belirten savcı, siyasi partiler haricinde tüm eş başkanlık uygulamalarının geçersiz olduğunu aktardı.

Kocaman'ın, 5018 Sayılı Kanun gereği belediye mallarının usulsüz olarak atanan eş başkana maaş bağlamak suretiyle "eylem ve fikir birliği ile müddet zimmet" suçunu işlediğini, bu nedenle TCK'nın 247. maddesi gereği "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen savcı, bu süre zarfında Ayık'a yapılan 47 bin 286 lira ödemenin tahsil edilmesi nedeniyle kanun gereği etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak verilecek cezanın yarıya indirilmesini talep etti. Savcı, sanık Ayık'ın da aynı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Kocaman, iyi niyetli olarak belediye meclisinin kararını uyguladığını, zimmet suçunu işlemediğini savunarak, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

İki sanığa da TKC'nın 247. maddesi gereği "zimmet" suçundan 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, daha sonra TCK'nın 43. maddesi gereği suçun birden fazla işlenmesi nedeniyle artırıma giderek 7 yıl 6 aya hükmetti. Bu süre zarfında yapılan 47 bin 286 lira ödemenin tahsil edilmesi nedeniyle TCK'nın 248. maddesi gereği cezayı 3 yıl 9 aya indiren heyet, TCK'nın 62. maddesi gereği indirim uygulayarak Kocaman ve Ayık'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.