DBP'li belediye döneminde 94 kişinin işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aylık Olağan Meclis Toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odasında (VAN TSO) yapıldı.

Toplantıda 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 projeleri hakkında sunum yapan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, görevlendirme yapılmadan önceki belediye yönetiminin, taşeron iki firma aracılığıyla çalıştırdığı 99 kişiden 94'ünün işe gitmeden maaş aldıklarının tespit edildiğini, bu kişilerin sözleşmelerinin feshedildiğini söyledi.

Van'da müthiş bir imkan, kaynak ve devlet desteğinin olduğunu ancak paydaşların bir araya gelmesi konusunda zayıflığın yaşandığını belirten Yalçın, kentin terör ve deprem nedeniyle yaşadığı travmayı toparlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Belediye olarak temel görevlerinin, insanların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Yalçın, belediye hizmetlerinin iyi niyetli ve ufku geniş olan insanların elinde olmasının, kentin daha hızlı gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.

Yalçın, belediyeyi devraldıktan sonra karşılaştıkları sorunlara da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Hacıbekir Mahallesi'nde Nuda Kültür Merkezi diye bir yer var. Görevi devraldığımızda buradan bir dosya geldi. Hak ediş dosyası, 49 kişi çalışıyor. Şartnameye baktım 3 yıllığına ihale edilen bir taşeron firmanın elemanları, 36 aydır belediyenin maaşlı elemanları olarak çalışmış. Bunları toplantıya çağırdık. Bunlardan sadece 3 kişi gelebildi onlar da engelli. Her ay 4,5-5 bin lira maaş alıyorlar ama adamlar yok. Bir hafta sonra Kadın Yaşam Merkezi'nde dikiş nakış ve takı tasarım hocası diye 50 kişilik bir liste geldi. Onları da toplantıya çağırdık, 2 kişi gelebildi. Belediyede iki firmada çalışıyor görünen 99 kişiden sadece 5 kişi görebildik. Her iki firmanın da sözleşmelerini feshettik. 2 firmanın yıllık toplam maliyeti 16 milyon lira."

Yaptıkları toplantılar neticesinde şehir için ihtiyaç hiyerarşisi belirlediklerini aktaran Yalçın, sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getirdi.