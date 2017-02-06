Siirt Gökçebağ Belediyesine kayyum atandı
Siirt’in Gökçebağ Belde Belediyesine, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın kayyum olarak görevlendirildi.
- İHA
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, DBP’li Gökçebağ Belde Belediyesi Başkanı Serhat Çiçek, 1 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Halen gözaltında bulunan ve görevden de uzaklaştırılan Çiçek’in yerine görevlendirme yapıldı. Siirt Belediyesine de başkanvekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum olarak atandı.
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