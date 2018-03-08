DBP'li eski belediye başkanına 10 yıl hapis cezası verildi
Hakkari'de DBP'li eski Esendere Belde Belediye Başkanı Akif Kaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Kaya, Yüksekova Adliyesi'nden SEGBİS aracılığı ile bağlandı.
Sanık Kaya, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Sanık avukatı da mahkeme heyetinden Kaya'nın tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanık Kaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.
Akif Kaya, İçişleri Bakanlığınca geçen yıl şubat ayında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaya hakkında geçen yıl haziran ayında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.
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